فيديو | لقطة مثيرة للجدل .. هل سقط جاياردو "ضحية للتحكيم" في مباراته الأولى مع الاتحاد؟

لقطة تحكيمية أثارت الجدل في مباراة الاتحاد والاتفاق

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شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الاتفاق، مساء يوم الجمعة، لقطة تحكيمية جدلية؛ قد تكون وراء "حرمان" العميد، من تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط.

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الاتحاد اكتفى في مباراته الأولى، مع مدربه الأرجنتيني الجديد مارسيلو جاياردو، بالتعادل الإيجابي (1-1) مع الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلن المستشار التحكيمي محمد فودة، حرمان الحكم، نادي الاتحاد من ركلة جزاء صحيحة، في الدقيقة 55 من عمر المباراة؛ بعد دفع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، داخل منطقة الـ18.

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فودة أكد في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، على أن مدافع الاتفاق، لم يكن في حالة تنافس على الكرة مع حمد الله، بل كان الأخير متقدمًا عليه، وأمام فرصة محققة لتسجيل هدف.

وأضاف المستشار التحكيمي: "القانون لا يعرف دفع بسيط أو قوي.. هناك عرقلة لحمد الله، وكان يجب على الحكم، احتساب ركلة جزاء لنادي الاتحاد".

ومن ناحيته.. اعتبر المستشار التحكيمي الآخر سمير عثمان، أن اللعبة عادية للغاية، وأن قرار حكم المباراة، بعدم احتساب ركلة جزاء للعميد الاتحادي، صحيح.

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