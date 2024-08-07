انسجام واضح بين كيليان وبيلينجهام في المران

حرص النجم الفرنسي كيليان مبابي، على تحية جماهير ريال مدريد وتلبية طلباتهم خلال ظهوره لأول مرة في تدريبات فريقه الجديد اليوم الأربعاء.

وانضم مبابي (25 عاما) لصفوف ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان بعدما انتهى عقده، ووقع على عقد للنادي الملكي مدته 5 مواسم، ينتهي في صيف 2029.

وبدا مبابي في المران أكثر ألفة مع لاعبي ريال مدريد، خصوصًا زملائه الثلاثة في منتخب فرنسا إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني وفيرلان ميندي، وأجرى معهم تدريبات بدنية قوية بعد عودته من إجازة مدتها 3 أسابيع.

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ورصدت وسائل الإعلام أيضًا حالة الانسجام التي كانت بين الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، حيث تبادلا الأحاديث بشكل مستمر خلال أداء التدريبات في "الجيمانزيوم".

وعقب المران، حرص مبابي على الوقوف بسيارته على أبواب المدينة الرياضية لريال مدريد "فالديبيباس"، وقام بلفتة رائعة حيث وقع على القمصان لجماهير النادي المتواجدة وانتظر فترة طويلة حتى لبى جميع طلبات التوقيع.

يذكر أن كيليان، استهل رحلته مع ريال مدريد برسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "X" نشرها باللغة الإسبانية: "اليوم الأول.. هلا مدريد".

ويبدأ التحدي الحقيقي لمبابي مع ريال مدريد، خلال مباراة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي، المقررة يوم 14 أغسطس المقبل على ملعب استاد نارودوي في مدينة وارسو البولندية.