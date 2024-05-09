فيديو | "لا يعرفون ما فعلوه" .. رد قوي من زيدان وأسطورة ريال مدريد على إسقاط بايرن ميونخ!

تجربة فريدة من نوعها في ملعب سانتياجو برنابيو

ليلة تاريخية بكل المقاييس قضاها عشاق نادي ريال مدريد الإسباني، بعد صعود الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ.

خوسيلو كان البطل غير المتوقع لهذه الليلة، حيث سجل ثنائية ريال وقلب تقدم بايرن 1/0 إلى فوز لفريقه 2/1 بإياب نصف النهائي، في ليلة ساحرة بكل المقاييس على ملعب سانتياجو برنابيو.

الصحفي "مانويل جابوا" من صحيفة "El País" حظى بتجربة فريدة من نوعها، حيث حضر المباراة بنفس المنطقة التي تواجد فيها العديد من الأساطير مثل راؤول جونزاليس وألفارو أربيلوا وأوليفر كان وروبرتو كارلوس وزين الدين زيدان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستغل جابوا هذه الفرصة لجمع آراء وتفاعلات النجوم خلال هذا اللقاء الدراماتيكي، وروى تفاصيل تجربته لشبكة "Cadena SER"، وكان المشهد الأول عندما سجل ألفونسو ديفيس هدف التقدم لصالح بايرن في الشوط الثاني.

"هؤلاء الرجال لا يعرفون ما فعلوه للتو" .. هذا كان رد راؤول على هدف الظهير الكندي، والذي اعتبر أنه أشعل شرارة العودة واستيقاظ ريال مدريد.

بينما قال أربيلوا تعليقًا على قلب النتيجة:"شهدت العديد من اللحظات والأشياء المذهلة مع هذا الفريق، لكن ما يحدث يتجاوز فهمي".

وفي سياق متصل قال زين الدين زيدان مدرب الفريق السابق في مقطع فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي:"من المستحيل قول المزيد بالقليل".

جدير بالذكر أن فوز ريال جعله يصعد إلى المباراة النهائية، من أجل مواجهة فريق ألماني آخر وهو بوروسيا دورتموند، وذلك على ملعب ويمبلي يوم 1 يونيو المقبل.