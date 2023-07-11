فيديو| لإغراء مبابي بالبقاء؟ باريس سان جيرمان يستعرض آخر إنجازاته!

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رسالة ضمنية بعث بها باريس سان جيرمان إلى نجمه كيليان مبابي الموشك على الرحيل والذي تبدو العلاقة بينه وبين ناديه على وشك الانقطاع التام بالرحيل النهائي.

مبابي كان قد انتقد سياسات باريس سان جيرمان متناولًا الأجواء في القلعة الباريسية وقائلًا إنه "يفعل ما عليه لكنه لا يعلم ما الذي ينقص باريس كي يتوج بدوري الأبطال؟!".

هذه التصريحات وغيرها أثارت حفيظة إدارة وبعض لاعبي باريس سان جيرمان، في خضم الحديث عن انتقال وشيك للفرنسي إلى ريال مدريد، النادي الذي يعشقه اللاعب منذ طفولته.

واستعرض باريس سان جيرمان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي جولة بالطائرات "الدرون" صور فيها من الداخل مركز تدريبات القلعة العاصمية الجديد "نيو كامبوس" الذي افتتحه قبل أيام.

وظهر المركز بأعلى جاهزية ممكنة لاستقبال لاعبي النادي الباريسي ومساعدتهم من شتى الجوانب البدنية والفنية والذهنية على تقديم أفضل ما لديهم.