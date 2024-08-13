فيديو | الغضب يأتي من الداخل.. نظرة قاتلة من لامين يامال لتير شتيجن!

تبعات كأس جوان جامبر تسيطر على النادي الكتالوني.

يبدو أن تبعات كاس جوان جامبر ستظل تسيطر على الأجواء داخل النادي الكتالوني لفترة بعد الخسارة الثقيلة من موناكو.

جاء هذا بعد أن ظهر الفريق بشكل سيئ وخسر بثلاثة أهداف نظيفة، لأول مرة في كأس جوان جامبر منذ عام 2012 عندما تعرض الفريق للخسارة من سامبدوريا بهدف نظيف.

وتم تداول مقطع عبر مواقع الانترنت للحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بعد المباراة وخلفه مجموعة من نجوم برشلونة من ضمنهم لامين يامال.

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ظهر يامال وهو ينظر لشتيجن بشكل غاضب بعد أو وقع الحارس الألماني في عدة أخطاء خلال المباراة وكان من أسباب الهزيمة.

جدير بالذكر أن برشلونة على بعد حوالي أسبوع من بدء منافساته في الدوري الإسباني بشكل رسمي، حيث يلعب أمام فالنسيا في بداية جدوله.