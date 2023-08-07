فيديو | لاعب باريس سان جيرمان الشاب يعتدي على مبابي!

مهاجم باريس سان جيرمان الشاب قام بتصرف غير مبرر مع مبابي..

في موقف غريب وغير مبرر، اعتدى هوجو إيكيتيكي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي على إيثان شقيق كيليان مبابي، وذلك خلال رحلة عودة الفريق الباريسي إلى العاصمة الفرنسية بعد انتهاء الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

باريس سان جيرمان أنهى فترة التحضير لموسم 2023-2024، التي قضاها في اليابان وكوريا الجنوبية، بمواجهة جيونبوك الكوري يوم الخميس الماضي، وحقق فوزًا بثلاثية نظيفة.

وانتشر مقطع فيديو قصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه هوجو إيكيتيكي وهو يوجه صفعة إلى رأس إيثان مبابي، بعد كلمة من الأخير، واكتفى صاحب الستة عشر عامًا بنظرة صادمة بعد الواقعة.

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وشارك إيثان مبابي، الذي يلعب في خط الوسط، مع باريس سان جيرمان في فترة التحضير للموسم الجديد، عكس شقيقه المعاقب من قبل إدارة الفريق الفرنسي.

وغاب كيليان مبابي عن فترة تحضير باريس سان جيرمان لموسم 2023-2024، بعد الخطاب الذي وجهه إلى إدارة النادي يخطرها فيه بنيته عدم تفعيل بند تمديد عقده مع النادي حتى 2025.

ولا يزال وضع كيليان مع باريس سان جيرمان غامضًا حتى الآن، بعدما قرر النادي استبعاده من تدريبات الفريق الأول حتى إشعار آخر، في انتظار الوصول إلى حل بشأن مستقبله.