فيديو | لاعب الهلال السابق يشتبك مع أحد منظمي المباريات

أزمة كبيرة يفتعلها لاعب الهلال السابق!

دخل أحد لاعبي نادي الهلال السابقين في أزمة كبيرة، وذلك بعدما اشتبك مع أحد منظمي المباريات، ليتداول الجميع لقطات الأزمة التي حدثت.

وتداولت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر فيه السوري عمر خربين مهاجم شباب الأهلي الإماراتي، ولاعب الهلال السابق، وهو يشتبك مع أحد منظمي المباريات.

وقام خربين بالاشتباك مع أحد المنظمين في ملعب محمد بن زايد، عقب انتهاء مباراة فريق ضد الجزيرة، ضمن منافسات دوري أدنوك الإماراتي، حيث انتشر الفيديو دون أن يتبين حتى الآن أي تفاصيل عنه من جانب وسائل الإعلام الإماراتية، وهل هو جديد أم قديم؟

وحقق شباب الأهلي الفوز على نظيره الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس السبت.

عمر خربين مثل نادي الهلال خلال الفترة من 2017 حتى 2021، تخللتها إعارته إلى الظفرة الإماراتي وبيراميدز المصري، قبل أن ينتقل إلى الوحدة ثم شباب الأهلي دبي فريقه الحالي.