فيديو| لاعب الزمالك السابق: أحد زملائي حاول إصابتي بالسحر!

مشاهد غريبة على كرة القدم

تحدث لاعب الزمالك السابق وغزل المحلة الحالي صلاح ريكو عن تفاصيل غريبة حدثت معه داخل القلعة البيضاء، وذلك في لقاء مع أحمد حسام ميدو على شاشة قناة المحور المصرية.

وقال صلاح ريكو إن هناك من لاعبي الزمالك من قام بتجهيز "أعمال سحر" له، وإنه اكتشف هذا الأمر عن طريق موقف واضح إضافة إلى تأكيد بعض اللاعبين له.

وأكد ريكو: "حينما كنت في الزمالك فوجئت أثناء احتسائي لمشروب بوجود ورقة في الكوب مكتوب عليها عبارات لم أستطع تبينها".

وأضاف: "منذ ذلك الوقت تعرضت للإصابة أكثر من مرة، لم أكن أستطيع أن أكمل مباراتين دون إصابة".

وحينما سأله ميدو عن اللاعبين الذين قاموا بذلك، قال: "لا أريد عمل مشكلة!".