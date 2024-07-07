فيديو | لاعبو البرازيل يتجاهلون مدربهم .. وموقف مارسيلو بيلسا يُحرجه أمام الجميع!

شاهد الموقف المحرج الذي كان فيه مدرب البرازيل!

وضع نجوم منتخب البرازيل مدربهم دوريفال جونيور في موقف محرج بعدما تجاهلوه تمامًا، قبل تنفيذ ركلات الجزاء ضد أوروجواي، بربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

وتأهل منتخب أوروجواي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، بعد التفوق على البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه دوريفال جونيور مدرب البرازيل، وهو يقف خارج دائرة لاعبي فريقه قبل انطلاق ركلات الترجيح.

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وحاول دوريفال الدخول للدائرة ولكن لاعبي البرازيل تجاهلوه تمامًا، كما رفع إصبعه من أجل التحدث ولكن بقي خارج الدائرة دون أن يلتفت له أي شخص.

وفي نفس اللقطة، ظهر مارسيلو بيلسا مدرب أوروجواي محاط بلاعبيه، ويُخبر لاعبيه بالأسماء التي ستسدد ركلات الترجيح، وسط تركيز من الجميع لتعليمات مدربهم، في موقف زاد من إحراج دوريفال!