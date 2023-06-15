فيديو| كيليان مبابي يدخل صراع ريال مدريد وبرشلونة مبكرًا!

علاقة كيليان مبابي بريال مدريد واضحة للكل؛ فمتى يرتدي القميص الأبيض؟

يبدو أن انتقال الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد بات مسألة وقت، فالكل يتعامل على أنه لاعب في النادي الإسباني حتى أن علاقة العداوة التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة بدأت تحاصره مبكرًا.

ويرتبط اسم مبابي بريال مدريد منذ فترة، لكن مؤخرًا يبدو في طريقه للنادي الإسباني إما في الصيف الحالي أو في الصيف المقبل، مع تزايد رغبته في الرحيل عن ناديه باريس سان جيرمان الذي ينتهي تعاقده معه بنهاية 2024 مع رفض اللاعب تمديد عقده سنة إضافية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتدخل مجددًا لإبقاء مبابي في باريس.

آخر ما ربط بين كيليان وريال مدريد كان فيديو انتشر له مع طفل صغير في معسكر منتخب فرنسا؛ الطفل كان بين مجموعة أخرى راغبة في التقاط صورًا تذكارية مع نجم الديوك الفرنسي.

كان الطفل في طريقه إلى مبابي لالتقاط صورة معه، وهو يرتدي قميص فرنسا وعلى رأسه قبعة بشعار برشلونة لينزعها أحد العاملين في منتخب فرنسا سريعًا من على رأس الطفل؛ لتبدأ الضحكات خاصة من مبابي الذي انفجر ضاحكًا.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024 ضد جبل طارق واليونان.