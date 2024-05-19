"الصعب ينتظرك هناك".. تحذير فرنسي لمبابي من ريال مدريد!

"الكثير من الغرور والمطالب"

تلقى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تحذيرًا من مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان وزميله في المنتخب عادل رامي، بشأن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.

وأعلن مبابي رحيله بشكل رسمي عن باريس بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وفي حديثه لـ" Téléfoot"، قال ديشان: "لقد قام كيليان بأشياء رائعة لمدة 7 سنوات في باريس، مع إحصاءات تصنفه كلاعب رائع، هناك الآن توقع ثانٍ لمعرفة إلى أين هو ذاهب، حتى لو لم يكن هناك الكثير من الشكوك على ما يبدو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جانبه، حذر عادل رامي الدولي الفرنسي مما يُتوقع من مبابي، موضحًا: "سيتعين عليه التكيف، هناك مستوى، هناك غرور، الكثير من الطلب".

وختم: "سيكون كل شيء جديدًا بالنسبة له، حتى الترحيب، سنصفق له، لكننا نريد أن نراه جيدا على أرض الملعب، مع فريقه المستقبلي، ريال مدريد أو غيره. إذا كان ريال مدريد فستكون خطوة رائعة بالنسبة له".