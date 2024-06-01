فيديو | "كيف حال كتفك؟" .. سؤال من والدة بيلينجهام لابنها يثير القلق في ريال مدريد!

هل تؤثر المشكلة عليه خلال مشاركته بنهائي الأبطال؟

مشهد مُقلق لجماهير فريق ريال مدريد الإسباني، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، كان بطله لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام.

اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 سنة، يستعد لمواجهة فريقه السابق مساء اليوم، السبت، في المباراة المقامة على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المعروف أن بيلينجهام يعاني من عدم الراحة في كتفه الأيسر على مدار الأشهر الماضية، وذلك بعد تعرضه لخلع في بداية الموسم، والذي لم يتعاف منه بشكل كامل حتى الآن.

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كاميرات برنامج "El Chiringuito" التقطت بيلينجهام في تدريبات ريال مدريد بالأمس، قبل مواجهة دورتموند، وهو في محادثة مع والدته عن حالته البدنية.

وشهدت المحادثة سؤال والدته له عن حالة كتفه، وسط مخاوف لدى عشاق ريال مدريد من حدوث أي جديد في حالة بيلينجهام، مما قد يُعيقه عن الظهور بأفضل مستوى له ضد دورتموند.

وأوضح البرنامج أن المشكلة لن تمنع بيلينجهام من المشاركة كأساسي، ولكن والدته أرادت أن تعرف حالة كتفه الذي سبب له الكثير من المشاكل هذا الموسم.

جدير بالذكر أن النجم الشاب المُنضم من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي مقابل 103 مليون يورو، نجح في تسجيل 23 هدفًا وصنع 12 في 41 مباراة مع ريال بكل البطولات منذ انضمامه للفريق.