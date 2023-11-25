فيديو | "كنت مكانك" .. الرياض يسخر من خسارة الحزم 9-0 أمام الهلال

نادي الرياض كان قد تعرض لهزيمة كبيرة الموسم الحالي من الهلال

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سخر نادي الرياض من نادي الحزم، بعد الهزيمة التي تعرض لها الأخير على يد الهلال بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ونشر الرياض عبر حسابه على منصة "تيك توك" فيديو يظهر فيه أحد "اليوتيوبرز"، وهو يقول: "أول مرة؟ كنت مكانك في يوم من الأيام"، في إشارة للهزيمة التي تعرض لها أمام الهلال.

وكان الرياض قد تعرض للهزيمة أمام الهلال بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن السعودي حاليًا برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.

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وسيلعب الهلال الجولة 15 القادمة أمام النصر، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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