فيديو | كل التوقعات كانت صحيحة .. بيضة تتنبأ بمشوار دوري أبطال أوروبا!

واحد من أغرب تحديات التوقعات التي خرجت إلى العلن في الفترة الأخيرة..

تأهل إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، الذي يقام على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في اسطنبول في يونيو المقبل.

ليس هذا غريبًا، فالفريقان قدما أداءً جيدًا للغاية في البطولة وصول إلى النهائي، لكن الغريب هو أحد التحديات الخاصة بالتوقعات لمرحلة الأدوار الإقصائية، تحديدًا من ربع نهائي البطولة التي استخدمت البيض لتحديد المتأهل.

ذلك التحدي الغريب، كان يقوم فيه الشخص الذي قام به بوضع شعار الناديين المتنافسين ويضرب البيضتين في بعضهما، والبيضة الناجية تكون التوقع الفائز، أما البيضة التي تنكسر تكون الفريق الخاسر، ويكون مصيرها إلى مقلاة.

المثير حقًا في الأمر، أن التوقع كان صحيحًا في كل مرة، وتنبأ بمشوار البطولة بنسبة نجاح بلغت 100% حتى المباراة النهائية.

تحدي البيض توقع أيضًا الفائز بالنهائي بين مانشستر سيتي وإنتر، وأن النادي الإيطالي سيكون الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-23، لكن علينا الانتظار حتى العاشر من يونيو لنعرف حقًا ما إذا كان تحدي البيض محصنًا بالفعل من الأخطاء.