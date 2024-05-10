فيديو| كلمة مبابي الأخيرة .. النجم الفرنسي يعلن رحيله عن باريس برسالة وداعية مؤثرة

رسميًا نهاية مسيرة مبابي في باريس سان جيرمان...

نشر كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، رسالة وداعية مؤثرة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيها رحيله عن صفوف فريقه.

وقال مبابي في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "إكس": "مرحبًا، طالما كنت أقول إنني كنت سأتحدث معكم، عندما يأتي موعد رحيلي، لذا أردت أن أخبركم أن هذا أخر عام لي مع باريس سان جيرمان".

وأضاف: "رحلتنا ستنتهي خلال أسابيع قليلة، سألعب آخر مباراة لي على ملعب حديقة الأمر يوم الأحد القادم، الأمر به الكثير من المشاعر، قضيت سنوات كثيرة هنا وإنه لشرف كبير أن أصبح عضوًا داخل أكبر نادي فرنسي، وواحد من أفضل الفرق في العالم".

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وسيلعب مبابي، أمام تولوز مساء الأحد القادم، على ملعب حديقة الأمر ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي، الذي يتصدره باريس بـ 70 نقطة.

ولم يكشف اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، في مقطع الفيديو عن وجهته القادمة، ولكن بحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي سينضم إلى ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل بعقد سيجعله من أكثر اللاعبين أجرًا في تاريخ كرة القدم.

جدير بالذكر أن مبابي، الذي انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، قادمًا من موناكو في 2017، شارك مع الفريق الباريسي منذ ذلك الوقت في 306 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 255 هدفًا وصنع 108 آخرين.