فيديو | كريستيانو رونالدو يحضر ليالي الدرعية ووزير الرياضة يستقبله

رونالدو يحضر فعالية ليالي الدرعية

Shahid

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الحضور في فعاليات ليالي الدرعية، في موسم الرياض المقام حاليًا في العاصمة السعودية، وذلك في حضور الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة.

تقام ليالي الدرعية خلال الوقت الحالي، وحتى 22 فبراير المقبل، حيث يتم عمل عروض حية مبهرة بين الموسيقى والطرب والفنون والطهي والتسوق، والتمتع بوجبات فاخرة في عدد من المطاعم والمقاهي والراقية.

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ونشر حساب قناة الإخبارية الرياضية السعودية، فيديو يظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد وصوله إلى ليالي الدرعية، حيث كان وزير الرياضة في استقباله.

يُذكر أن نادي النصر قام بتقديم رونالدو إلى الجماهير في ملعب مرسول بارك، بعد أن تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وحتى صيف 2025.

ومن المقرر أن يقوم نادي النصر بقيد رونالدو في قائمته، لكي يكون جاهزًا للمشاركة مع العالمي خلال المباريات المقبلة للفريق.

Shahid