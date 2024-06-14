فيديو| كرة القدم وأشياء أخرى.. نجم إماراتي يقفز من فوق 130 مترا!

مغامرات خارج حدود الساحرة المستيرة..

يبدو أن اللاعب الإماراتي عبد العزيز الكعبي أنشطة أخرى بخلاف كرة القدم، هذه المرة أثبت أنه يستطيع القفز من مسافات مرتفعة للغاية.

فقد نشر لاعب الشارقة الإماراتي صورًا على "إنستجرام" لنفسه وهو يقفز من ارتفاعات قال إنها تتجاوز 130 مترًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللقطا التي قام بها الكعبي أتت ضمن قضاء إجازته في بالي بإندونيسيا، حيث آثر أن يقضي عطلته الصيفية بعد انتهاء موسمه مع الشارقة.

الكعبي البالغ من العمر 25 عامًا يلعب في مركز الظهير الأيسر وينتظر أن يحصل مع الشارقة على أول بطولة له في الدوري الإماراتي.