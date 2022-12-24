فيديو | كرة القدم تشجع سيدات غانا على فقدان الوزن!

الرياضة هي الدافع الأول لكل شيء!

تم تداول مقطع فيديو ملهم لمجموعة من السيدات الغانيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهن يمارسن كرة القدم في ملعب كبير.

جاء هذا عبر قناة "أتينكا" الغانية، والتي أوضحت أنهن يمارسن كرة القدم بغرض التشجيع على فقدان الوزن في ظل وجود عدد من السيدات صاحبات الوزن الكبير في الملعب.

وكان المنتخب الغاني لكرة القدم قد سبق له أن شارك في كأس العالم للسيدات في ثلاث مناسبات من قبل بين 1999 و2007 لكنه يغيب عن المشاركة من وقتها.

ومن المقرر أن تقام البطولة المقبلة لكأس العالم للسيدات في العام المقبل في أستراليا ونيوزيلندا بمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى.

يذكر أن آخر كأس عالم للسيدات كانت قد استضافتها فرنسا وحققها المنتخب الأمريكي للمرة الثانية تواليًا والرابعة في تاريخه.