فيديو | "لا يتوقف عن الكذب".. لوك شاو يفجر مفاجأة: ساكا كان مشجعًا لمنافس آرسنال في البريميرليج!

انفجر الثنائي في الضحك..

فجر لوك شاو نجم المنتخب الإنجليزي مفاجأة بشأن النادي المفضل لبوكايو ساكا، جناح آرسنال، وذلك في مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي لمنتخب إنجلترا من معسكر الأسود الثلاثة في ألمانيا.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة هولندا يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي أمم أوروبا (يورو 2024)، بينما يجمع نصف النهائي الآخر "إسبانيا وفرنسا".

وكافح لوك شاو وبوكايو ساكا لاحتواء ضحكاتهما في مقطع فيديو، حين قال نجم آرسنال إن أفضل أهدافه كان في شباك مانشستر يونايتد، قبل أن يدعي شاو بأن "جناح آرسنال كان من مشجعي الشياطين الحمر".

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كان رد ساكا هو الإنكار، إذ رد ضاحكًا: "انظر إليه، سيفعل كل هذا وهو يكذب مرة أخرى. أنت تكذب يا أخي"، فقال شاو: "يمكننا أن نسأل أي شخص في الفريق. إنه سيء للغاية (في الكذب)".

وتحدث ساكا سابقا عن الذهاب إلى أولد ترافورد في سن الثامنة لمشاهدة مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ شهدت تلك الرحلة إلى مسرح الأحلام جلوس ساكا مع والده بين مشجعي نيوكاسل يونايتد، وبعد سنوات، وتحديدًا في سبتمبر 2019، بدأ ساكا أول مباراة له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه مع آرسنال في الملعب نفسه.