فيديو | قبل كأس العالم للأندية .. إصابة وهدف "غير أخلاقي" في الاتحاد وعبد الرزاق حمد الله غاضب

ماذا حدث في مباراة الاتحاد وضمك؟

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شهدت مباراة ضمك والاتحاد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، لقطة مثيرة للجدل.

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الاتحاد يستعد بعد مباراة ضمك؛ للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث يضرب موعدًا مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الأول، يوم 12 ديسمبر الجاري.

ضمك نجح في افتتاح النتيجة مبكرًا، بهدف سجله النجم الكاميروني جورج كيفين نكودو، في الشباك الاتحادية، في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول.

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هدف ضمك؛ جاء بعد "سباق سرعة" بين نكودو والنجم الإيطالي لويز فيليبي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الذي سقط على أرضية الملعب؛ بسبب تعرضه للإصابة.

نكودو رفض إخراج الكرة، رغم سقوط فيليبي، وأكمل مشواره داخل منطقة الجزاء الاتحادية، مسجلًا هدفًا لفريقه؛ الأمر الذي أثار غضب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم قلعة العميد، الذي دخل في مشادة كلامية عنيفة، مع لاعبي ضمك؛ حيث اعتبر اللعبة خارج عن "أخلاقيات اللعبة".

جدير بالذكر أن لويز فيليبي، لم يستطع إكمال المباراة؛ بعد إصابته في اللعبة التي جاء منها هدف الفريق المنافس؛ حيث تم استبداله من أرضية الملعب، وذلك قبل 5 أيام من الظهور المونديالي.

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