طوفان أحمر في محيط الآنفيلد

توافد الآلاف من جماهير ليفربول على محيط ملعب آنفيلد، لاستقبال حافلة الفريق قبل مواجهة وولفرهامبتون، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد المباراة هي الأخيرة للمدرب يورجن كلوب، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة استثنائية بدأت في 2015، وتوّج خلالها بكل الألقاب الممكنة (باستثناء الدوري الأوروبي).

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على منصة إكس مقطع فيديو يظهر الجماهير المحتشدة في محيط الآنفيلد، بينما تمر حافلة الفريق صوب ملعب المباراة الأخيرة في الموسم.

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ويشبه الاستقبال الوداعي لكلوب احتفالات التتويج بالبريميرليج، علمًا بأن ليفربول خرج من المنافسة على اللقب في الجولات الأخيرة، ويحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 79 نقطة، بينما يمتلك وولفرهامبتون 46 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويتنافس على لقب البريميرليج فريقا مانشستر سيتي وآرسنال، حيث يحتاج السيتيزنز للفوز على وست هام من أجل اعتلاء منصات التتويج، بينما يطمج الجانرز لقهر إيفرتون وانتظار هدية التتويج من "الهامرز".