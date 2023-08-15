فيديو | كان مقتنعًا باستحقاق برشلونة لركلة جزاء .. تصرف غريب من نجم خيتافي!

أحمد الغنام
Getafe Barcelona 23-24LaLiga
الدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةداميان سواريزخيتافي vs برشلونةخيتافي

نجم خيتافي قام بتصرف غريب أثناء مراجعة لقطة سقوط أراوخو في منطقة الجزاء..

يتواصل الجدل المحيط بمباراة خيتافي وبرشلونة التي أقيمت على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" ضمن منافسات الجولة الافتتاحية في موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي تبعها العديد من التصريحات الغاضبة من قبل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، قابلها ردود حازمة من خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي.

اللقطة الأبرز في المباراة، كانت في الوقت بدل من الضائع لشوط المباراة الثانية، حين سقط رونالد أراوخو في منطقة خيتافي مطالبًا بركلة جزاء، ويبدو أن داميان سواريز جناح خيتافي كان مقتنعًا بأن النادي الكتالوني سيحصل على مراده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قناة "موفي ستار بلاس" الإسبانية نشرت لقطة مثيرة للجدل للجناح الأوروجوياني بعد توجه الحكم سيزار سوتو جرادو لمراجعة الحالة عبر تقنية الفيديو المساعد.

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داميان سواريز ظهر في مقطع الفيديو وكأنه مقتنع تمامًا بأن الحكم سيحتسب الخطأ لصالح أراوخو وبالتالي ركلة الجزاء، لذلك توجه إلى علامة الجزاء وبدأ في تخريبها حتى يؤثر على تسديد أحد لاعبي برشلونة لركلة الجزاء.

مقطع الفيديو أظهر أيضًا أن فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة توجه إلى سواريز وقام بتوبيخه على تصرفه، لكن الأمور مرت بسلام على خيتافي بعدما قرر الحكم عدم وجود ركلة جزاء لصالح "البلوجرانا" لتنتهي المباراة بالتعادل.

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