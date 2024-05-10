فيديو | كاد أن يقتل سيدة .. بييلسا يستبعد نجم أوروجواي من كوبا أمريكا بسبب تهوره!

لقطة أثارت ضجة في الأرجنتين

رغم سفره مع الفريق إلى بوليفيا للمشاركة في كوبا ليبرتادوريس، إلا أن مسيرة تياجو بالاسيوس لاعب إستوديانتيس أصبحت على المحك.

اللاعب الأوروجوياني تورط في حادث عنيف أثار ضجة هائلة في الأرجنتين، حيث كان على وشك قتل سيدة في محطة بنزين بسبب قيادته المتهورة، مما دفع مارسيلو بييلسا مدرب أوروجواي لاتخاذ قرارًا صارمًا.

موقع "0221" قال إن بييلسا قرر استبعاد اللاعب من قائمته المشاركة في بطولة كوبا أمريكا القادمة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية هذا الحادث المُروع.

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المقطع المتداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد فيه اللاعب وهو يقود سيارته في حالة سكر، ليصطدم بعامود في المحطة مما أدى إلى سقوط سيدة وتركها في حالة خطرة، ليتعرض لهجوم عنيف بسبب سلوكه المتهور.

إدواردو دومينغيز مدرب فريق إستوديانتيس قام باستدعاء اللاعب بالبعثة المسافرة إلى بوليفيا، ولكنه أبعده تمامًا عن قائمة الفريق المشاركة في اللقاء الذي انتهى بفوز الخصم "ذا سترونجست لا باز" بهدف دون رد، بالجولة الرابعة لدور المجموعات في كوبا ليبرتادوريس.

وكانت الشرطة قد اعتقلت اللاعب وأخضعته لاختبار الكحول الذي أعطى نتيجة إيجاية، ولهذا السبب أمضى الليلة في الحجز وتم إطلاق سراحه ظهر يوم الإثنين الماضي، مع استمرار التحقيقات في القضية.