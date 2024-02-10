فيديو | كاد أن يتسبب في كسره .. نجم قطر ينقذ كأس آسيا في آخر لحظة!

نجم المنتخب القطري كاد أن يكسر كأس آسيا

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احتفل نجوم المنتخب القطري ببطولة كأس أمم آسيا 2023، بعد التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، وذلك بالانتصار على الأردن في المباراة النهائية.

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وتوج المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا، بعد الانتصار على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على استاد لوسيل.

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو للمدافع مهدي علي، الذي كان يحمل كأس آسيا للاحتفال به، حيث كان يُريد وضعه على الحامل الخاص به، وكاد أن يسقط.

وتدارك مهدي علي الوضع سريعًا، ونجح في إنقاذ الكأس قبل سقوطه على الأرض وتعرضه للكسر أو التلف، وساعده أحد المتواجدين على منصة الاحتفال لوضعه في مكانه.

وحافظ المنتخب القطري على لقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج باللقب الماضي عام 2019 الذي أقيم في الإمارات.

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