فيديو| كادت أن تُقبّل جوردي ألبا! .. زوجة ليونيل ميسي تفشل في التعرف عليه!

زوجة ميسي تتعرض لموقف محرج!

تعرضت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لموقف طريف أثناء احتفالها بتأهل فريق إنتر ميامي لنهائي بطولة كأس أمريكا.

وقاد ميسي، فريقه إنتر ميامي لتحقيق الفوز على نظيره سينسيناتي، بنتيجة 5-4 عن طريق ضربات الجزاء بنصف نهائي بطولة كأس أمريكا، وأمام إنتر ميامي فرصة حقيقية للتتويج بثاني ألقابه بعد فوزه بلقب كأس الدوريات.

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" ظهرت فيه أنتونيلا، وهي تمشي باتجاه ميسي لتهنئته بعد المباراة ولكنها تتفاجئ بأنه اللاعب جوردي ألبا، وليس زوجها.

ويلتقي إنتر ميامي مع فريق هيوستن دينامو، في نهائي البطولة المقرر له يوم 27 سبتمبر القادم.

جدير بالذكر، أن جوردي ألبا، أحد أصدقاء ميسي المقربون وكان الأرجنتيني سببًا رئيسيًا في تعاقد نادي إنتر ميامي مع نجم برشلونة السابق هذا الصيف.