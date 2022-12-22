فيديو | العميد لربع النهائي .. الاتحاد يسقط الشباب بعد مباراة ماراثونية

المباراة امتدت لـ120 دقيقة، ليلتقي الاتحاد بالفيحاء في ربع النهائي

حسم الاتحاد صعوده لدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز الشباب أمام بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، بعدما حسم التعادل 1-1 الوقت الأصلي والأشواط الإضافية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، شهدت إلغاء حكم الراية لهدف العميد الأول، بداعي وجود تسلل على محرزه مهند الشنقيطي، الذي استلم بينية خلف مدافعي الليث الأبيض من عبد الرزاق حمد الله.

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Shahid

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط، وضع متعب الحربي الشباب في المقدمة، محرزًا هدفًا من تسديدة قريبة من داخل منطقة الجزاء، بعد عدة تمريرات رائعة من الليوث حول المنطقة.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، تألق مارسيلو جروهي؛ حارس العميد، أمام ضربة جزاء لليوث، سددها إيفر بانيجا في الجهة اليسرى للحارس، لكن الأخير قرأها بشكل جيد.

وبعدها بلحظات، رد كيم سيونج جيو؛ حارس الشباب، بلقطة تألق متصديًا لضربة جزاء للنمور، سددها رومارينيو دا سيلفا في الجهة اليسرى، وتعامل معها الحارس ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك العميد التعادل عن طريق المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعدما نُفذت ضربة ركنية بعرضية داخل منطقة الجزاء، هيأها أحمد حجازي برأسية للشنقيطي، ليرسلها الأخير رأسية للمغربي، الذي أسكنها الشباك بتسديدة بقدمه وسط حراسة من مدافعي الشباب.

الفريقان لم يفلحا في حسم المباراة في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية، لتقول ركلات الترجيح كلمتها وتمنح بطاقة التأهل للعميد

وبهذا يتأهل العميد لمواجهة الفيحاء في ربع النهائي، ويودع الشباب البطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 2014 مبكرًا.