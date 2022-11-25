فيديو | قناة عالمية: سالم الدوسري قلب كأس العالم رأسًا على عقب

هدف الدوسري أذهل العالم كله!

مازال العالم يتغنى بالهدف الذي سجله سالم الدوسري نجم السعودية في مرمى منتخب الأرجنتين، ببطولة كأس العالم قطر 2022، وقيادته للأخضر للانتصار في تلك المواجهة.

وانتصر الأخضر السعودي على التانجو الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وأثنت قناة "CNN" على أداء سالم الدوسري خلال مباراة الأرجنتين، حيث قامت مقدمة البرنامج بوصف الحركة البهلوانية التي قام بها الدوسري بعد تسجيله الهدف، بأنه كانت رسالة بأنه سيحدث انقلاب في المونديال.

نعم هو التورنيدو 🇸🇦🇸🇦



سالم الدوسري اسم عرفه العالم و سيظل يتذكره 🇸🇦🇸🇦🇸🇦@salem_d29 pic.twitter.com/TNMDK0wnhf — سامي الجابر (@SamiAlJaber) November 23, 2022

وأضافت المقدمة: "وبالفعل استطاع سالم أن يقلب كأس العالم رأسًا على عقب، وسجل هدف مذهل حقًا"، ليرد ضيفها قائلًا: "هذا طبيعي لأنه لقبه هو التورنيدو، وهو ما يشرح الأمر بوضوح".

ونشر الأسطورة سامي الجابر عبر حسابه على موقع "تويتر" الفيديو، معلقًا عليه: "نعم هو التورنيدو، سالم الدوسري اسم عرفه العالم وسيظل يتذكره".