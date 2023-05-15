فيديو | قعيد المجد يُثير غضب كريستيانو رونالدو

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 16:9Getty
كريستيانو رونالدوالنصردوري روشن السعوديثقافة

نجم النصر أظهر رد فعل غريب تجاه المشهور السعودي

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نشر السعودي قعيد المجد صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة عبر مختلف منصات السوشيال ميديا مقطع فيديو عبر حسابه على سناب شات أظهر غضب نجم النصر كريستيانو رونالدو منه.

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رونالدو يستعد حاليًا مع النصر لمواجهة الطائي في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ويهدف الفريق للفوز ويأمل في هدية من الهلال بإسقاط الاتحاد في الكلاسيكو الذي سيُقام في نفس التوقيت، وذلك ليُقلص الفارق في الصدارة إلى نقطتين ويُحيي آماله في المنافسة على اللقب.

الأشهر الأولى للنجم البرتغالي مع النصر لم تكن إيجابية وسعيدة كثيرًا، حيث خسر كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وتقلصت فرصه في الفوز بدوري روشن، هذا بخلاف محاولات المنافسين استفزازه بالهتاف لخصمه التاريخي ليونيل ميسي في مختلف ملاعب المملكة.

قعيد، خلال مقطع الفيديو الذي نشره، ألقى التحية على رونالدو قائلًا "رونالدو، كيف حالك Good؟"، لكن النجم البرتغالي أبدى غضبه وطلب منه الرحيل فورًا.

وعلق المشهور السعودي فيما بعد مؤكدًا تفهمه رد فعل رونالدو، بقوله "الرجل لاعب كبير ومشهور وتحصل له الكثير من المضايقات من الجمهور، المهم أنني التقطت صورة له، ليست لي بل لإخوتي".

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