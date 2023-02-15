فيديو | "قد أقتل حبيبي السابق" .. رسالة جديدة من شاكيرا إلى جيرارد بيكيه في عيد الحب!

الرسائل الهجومية المتبادلة بين شاكيرا وبيكيه لا تتوقف منذ انفصالهما.

عادت المطربة الكولومبية شاكيرا للهجوم المبطن على الإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق وصديقته الجديدة، وذلك عندما كانت تقوم بتحريك الشفاه على كلمات أغنية تقول كلماتها "قد أقتل حبيبي السابق".

شاكيرا، البالغة من العمر 46 عامًا، شاركت عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي مقطعًا وهو تغني أغنية تسمى "Kill Bill" في يوم عيد الحب، حيث تتواصل معركة طلاقها المريرة مع بيكيه.

وفي مقطع الفيديو، تقوم شاكيرا بمسح الأرضية وهو تدندن كلمات الأغنية التي تقول: "قد أقتل حبيبي السابق، وليست هذه أفضل فكرة، صديقته الجديدة ستكون التالية، كيف سأصل إلى هنا".

يأتي ذلك بعد أيام فقط من إشارة بيكيه إلى حبيبته الجديدة كلارا شيا، بعدما وصفها لأول مرة على الملأ بأنه صديقته، بعدما تم تصويرهما وهما يسيران في شوارع مدينة برشلونة.

شاكيرا لم تترك أي تعليق على مقطع الفيديو، لكن بالطبع تكهن الجميع بأنها كانت تبعث رسالة إلى بيكيه.

وأعلن بيكيه وشاكيرا انفصالهما في الصيف الماضي، وسط شائعات بأن نجم برشلونة السابق قام بخيانتها، ويخوض الثنائي معركة قضائية طاحنة بشأن حضانة ابنيهما وملكية القصر الذي كانا يعيشان فيه.