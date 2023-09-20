فيديو | قبلة صادمة .. كوميدي أرجنتيني يفاجئ ميسي بطريقة غير متوقعة!

ميسي تعرض لموقف محرج من ممثل كوميدي أرجنتيني..

بدت الصدمة على وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي بعدما فاجأه مواطنه ميجو جرانادوس الممثل الكوميدي بقبلة على رقبته.

سبب القبلة المفاجئة ليس واضحًا بعد، ولكن يبدو أن جرانادوس كان يجري مقابلة مع الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات.

جرانادوس، الذي يتابعه 1.3 مليون شخص عبر تطبيق "X" للتواصل الاجتماعي علق مازحًا على مقطع الفيديو الذي نشره لقبلة ميسي قائلًا: "هل نتحدث يا حبيبي؟ غدًا عند العاشرة صباحًا، تعالوا لنعيش اليوم على الهواء مباشرة ونحن نفس الأشياء".

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ولحسن حظ جرانادوس، لم يكن حارس ميسي الشخصي، الذي يراقب ليونيل كظله منذ انتقاله إلى إنتر ميامي موجودًا لمنع الممثل الكوميدي من الاقتراب كثيرًا وتقبيل ميسي.

يذكر أن ميسي انتقل إلى إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ويقدم أداءً أكثر من الرائع مع الفريق الأمريكي.