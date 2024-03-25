فيديو | فينيسيوس ينهار باكيًا: لا أريد مشاهدة أصحاب البشرة السمراء يعانون!

النجم البرازيلي يمر بوقت عصيب!

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة البرازيل وإسبانيا انهيار النجم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال حديثه عن العنصرية.

وقال فينيسيوس: "أريد فقط أن ألعب كرة القدم، لكن الأمر صعب أن أتقدم، أشعر أنني ألعب أقل من الذي أتمناه، ولم يخطر ببالي أن أترك إسبانيا، لأنني لو فعلت ذلك سأكون قد حققت للعنصريين ما يريدون".

وأضاف: "سأستمر هنا وهكذا سيرون وجهي بشكل مستمر، أنا لاعب جريء، وألعب لريال مدريد ونحقق الكثير من الألقاب، وهذا لا يعجب الكثير من الناس".

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وأكمل قبل أن يبكي: "أريد أن ألعب كرة القدم فقط، وأفعل كل شيء من أجل النادي والعائلة، وألا أشاهد الأشخاص أصحاب البشرة السمراء يعانون".