فيديو| فلورنتينو بيريز ينسى اسم لوكا مودريتش ويستبدله بلاعب سلة!

خطأ صعب ذلك الذي حصل من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في المؤتمر الصحفي الخاص بوداعية الفرنسي كريم بنزيما من النادي الملكي.
بيريز تحدث في المؤتمر الصحفي عن العديد من الأشياء الخاصة ببنزيما لكنه تطرق بالمديح إلى لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق الملكي.
وكأن لسان حال الكرواتي: "يا ليتك ما تحدثت عني!".. وقف مودريتش تمامًا كما الحضور سواء خلف الشاشات أو من موقع المؤتمر وهو يسمع بيريز يخطئ في اسمه ويستبدله باسم لاعب كرة سلة في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA، سبق ولعب لصالح ريال مدريد!.
لقد قال بيريز في المؤتمر اسم "لوكا دونسـ.." بدلًا من "لوكا مودريتش" ليبتسم النجم الكرواتي، ولكنه لم يكملها "لوكا دونتشيتش" وابتسم وأعادها بشكل صحيح مرة أخرى، إلا أن هذه اللفتة لم تمر على وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية.
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