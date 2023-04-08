فيديو | فعل ما لم يفعل والده .. نجل هازارد يتألق مع صغار ريال مدريد!

لا تعد فترة النجم البلجيكي إيدين هازارد في صفوف ريال مدريد هي الفترة الأفضل في مسيرته الكروية، حيث يعاني اللاعب من إصابات متلاحقة وتراجع واضح في المستوى.
لكن لا يمكننا أن نقول الأمر نفسه عن نجله ليو الذي يلعب مع فرق الناشئين في صفوف النادي الملكي ويقدم مستويات طيبة للغاية.
ليو شارك في بطولة إسكار التي تقام في العاصمة الإسبانية مدريد وقدم مباراة طيبة للغاية أمام نفس الفئة السنية بنادي غرناطة.
وسجل اللاعب الصغير هدفًا رائعًا للغاية بعد أن سدد كرة من مسافة بعيدة سكنت الشباك بشكل مذهل من بعد منتصف الملعب بقليل.
جدير بالذكر أن هازارد كان قد شارك مؤخرًا مع ريال مدريد في مواجهة بلد الوليد حيث صنع هدفًا في الفوز بستة أهداف نظيفة.
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