فيديو | فضلات طائر أصابت رأسه .. جريليش يسخر من شاو!

موقف طريف في معسكر منتخب إنجلترا، بعد سقوط فضلات طائر على رأس لوك شاو.

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للاعبي منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022، يُظهر موقفًا محرجًا تعرض له لوك شاو الظهير الأيسر.

نجوم المنتخب الإنجليزي استمتعوا بوقتهم بعد أن ضمن "الأسود الثلاثة" التأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم 2022 بعد الفوز على ويلز بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء.

وخرج لوك شاو مع جاك جريليش وماسون ماونت وبوكايو ساكا لتناول العشاء في الخارج، قبل أن يتم استهداف الظهير الأيسر من قبل طائر على شجرة، تغوط على رأسه.

شاو قال مازحًا في مقطع الفيديو: "سأرمي زجاجة المياه عليهم الآن"، في إشارة لعدم سعادته بما حدث معه.

ويمكن سماع رد فعل جاك جريليش وهو ينفجر ضاحكًا، قبل أن يشير إلى الطائر الجالس على الشجرة.

الفيديو الذي نشره ماونت، التقط صورًا مقربًا للطائر الجالس بسلام على الشجرة، قبل العودة إلى جريليش الذي لم يستطع تمالك نفسه من الضحك.