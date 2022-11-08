فيديو | فرجة مجانية وهدية .. تسديدة فالفيردي تسكن شرفة بجوار ملعب فاييكانو

واحدة من محاولات فيديريكو فالفيردي لإنقاذ ريال مدريد من الخسارة أمام رايو فاييكانو جذبت الكثير من الانتباه.

شهدت مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب تيريزا ريفيرو في ختام الجولة 13 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، واقعة طريفة كان بطلها الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

ريال مدريد سقط في خسارته الأولى هذا الموسم من "لا ليجا" أمام فاييكانو بنتيجة 3-2، ليفقد الصدارة للمرة الأولى خلال الموسم.

فالفيردي، الذي اشتهر خلال الموسم الحالي بأهدافه المذهلة من التسديدات بعيدة المدى، حاول إنقاذ ريال مدريد من الخسارة في أكثر من محاولة، لكن تسديداته أمام رايو فاييكانو افتقدت الدقة اللازمة.

واحدة من محاولات فالفيردي الطائشة جذبت الكثير من الانتباه، لدرجة انتشار فيديو للتسديدة ونتيجتها بشكل هائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فالفيردي حاول في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع إنقاذ ريال مدريد من الخسارة، وسدد كرة قوية بعد ركلة ركنية أبعدها دافع رايو فاييكانو، لكن التسديدة استقرت في شرفة أحد المباني المطلة على ملعب تيريزا ريفيرو.

أهل ذلك المنزل الذين كانوا يشاهدون المباراة من الشرفة المطلة تمامًا على الملعب احتفلوا بالكرة التي حصلوا عليها وتفاعل معهم الجمهور المتواجد في الملعب، بعد مشاهدة مجانية للمباراة المثيرة بين رايو فاييكانو وريال مدريد.