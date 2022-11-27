فيديو | عين على الحكم .. هل حرم الـ"VAR" المغرب من هدف صحيح؟

أسود الأطلس تقدموا بهدف ولكنه لم يُحتسب

تمكن حكيم زياش جناح منتخب المغرب، من تسجيل هدفًا لصالح أسود الأطلس في مرمى بلجيكا، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

هدف زياش جاء عن طريق ركلة حرة مباشرة، سددها من الجهة اليمنى، ليفشل الحارس تيبو كورتوا في التصدي لها، لتدخل إلى الشباك، وبعد أن أعلن الحكم عن احتساب الهدف تراجع عن قراره.

وقام حكم الـ"VAR" باستدعاء حكم الساحة، من أجل مراجعة الهدف مرة أخرى، وتبين أن غانم سايس مدافع المغرب تداخل بشكل مباشر في الكرة حيث وقع في مصيدة التسلل.

وعلى الفور أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا عن إلغاء الهدف، بداعي التسلل والتداخل في اللعبة من جانب غانم سايس مدافع المغرب.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره البلجيكي في الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة السادسة، ببطولة كأس العالم قطر 2022.