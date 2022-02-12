فيديو | على الطريقة السعودية .. مشجع ياباني يبحث عن موراتا

احتفال لمشجع ياباني، يُقلد فيه الاحتفالات السعودية بكأس العالم

على الرغم من خروج منتخب السعودية من بطولة كأس العالم قطر 2022، إلا أن تقاليع جماهيره مازالت تطغي على تصرفات جماهير باقي المنتخبات المشاركة.

وودع المنتخب السعودي منافسات بطولة كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام المكسيك بهدفين لهدف، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال.

ونشرت قنوات "الكاس" عبر حسابها على موقع "تويتر" فيديو يظهر أحد مشجعي المنتخب الياباني، الذي أخذ يبحث عن ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا، وهو يقول: "أين موراتا؟".

وكانت جماهير السعودية تبحث هي الأخرى عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوز الأخضر على الأرجنتين في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ونجح المنتخب الياباني في التأهل عن المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم، بعد تصدره برصيد 6 نقاط، وذلك منتصرًا على ألمانيا وإسبانيا.