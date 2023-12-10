فيديو | عدو النصر صديقه الأقرب .. وليد عبد الله: أنا من علّمت رونالدو هذا الاحتفال

تصريحات مثيرة لحارس مرمى النصر

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أكد وليد عبد الله حارس مرمى النصر أنه لا يُفكر بالاعتزال حاليًا، مشيدًا بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وتأثيره الإيجابي على الفريق منذ انضمامه له.

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اللاعب السعودي أوضح أن رونالدو غيّر الكثير في النصر، إذ قال في تصريحاته لحساب "هاتريك" على يوتيوب "تغير الكثير بعد وصول رونالدو، الحماس والثقافة والشخصية والشغف لدى اللاعبين".

وليد عبد الله اختار علي البليهي مدافع الهلال كأكثر لاعب "مشكلجي" في الدوري السعودي، ولكنه في نفس الوقت اختاره كأقرب لاعب له من الأندية السعودية، ذلك رغم أنه يُصنف من العديد بأنه عدو النصر الأول نظرًا لكثرة استفزازه لاعبي وجمهور الفريق خلال مبارياتهم معًا.

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صاحب الـ37 عامًا كشف عن أنه من علّم رونالدو رقصة العرضة السعودية والاحتفال بها بأهدافه مع النصر، كما اختار عبد الله المعيوف كأحسن حارس مرمى موجود حاليًا ومحمد الدعيع أسطورة حراسة المرمى في السعودية.

وحول حادثة "الماتش بدأ يا وليد" قال "لم أسمع النداء، لكن الحكم مطلوب منه تنبيه حارسي المرمى على بدء المباراة، والماتش بدأ يا وليد".

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