فيديو | عائلة ساديو ماني مفاجأة بشأن مستقبله مع النصر!

ماني يقدم مستويات رائعة مع النصر حاليًا

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أصبح النجم السنغالي ساديو ماني واحدًا من أهم العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق نادي النصر، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، حيث يقدم مع الفريق مؤخرًا عروضًا طيبة.

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وكشفت عائلة ماني خلال حديثها في برنامج "صدى الملاعب" عن مفاجأة بشأن مستقبل النجم السنغالي مع نادي النصر، وذلك خلال تصريحات عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي.

وعبرت والدة ماني عن سعادتها بتواجدها في المملكة العربية السعودية، بسبب المعاملة الطيبة التي تجدها من جانب الجماهير سواء النصراوية أو من الأندية الأخرى.

من جانبه قال خال ماني: "أعتقد أن ماني سيستمر مع نادي النصر لمدة 5 سنوات، ثم سيُعلن اعتزاله كرة القدم، وسيستمر في المملكة بعد الاعتزال".

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بينما كشف أحد أقارب النجم السنغالي، عن تلقي ماني عروضًا من أوروبا ومن النادي الأهلي، ولكنه فضّل عرض النصر الذي وافق عليه.

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