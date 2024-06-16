فيديو: ظاهرة يواكيم لوف تعود .. تصرف "مقزز"من كومان في مباراة هولندا!

تصرف مقزز يعيد الأذهان لمدرب ألمانيا الأسبق

قام مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان، بتصرف مقزز في مباراة فريقه ضد بولندا في يورو 2024.

,حقق منتخب هولندا فوزًا مثيرًا على نظيره البولندي بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا.

,خلال المباراة، انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت أثار ضجة كبيرة، فخلال لقطة سريعة للكاميرا على مقاعد البدلاء الهولندية، أظهرته "NRK TV" النرويجية، بظهور مفاجئ لمدرب المنتخب الهولندي، رونالد كومان، وهو يقوم بحركة مقززة.

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وقد صرح كومان سابقًا في مؤتمر صحفي، عن رأيه في حظوظ الفرق المشاركة في البطولة: "بصراحة، لا أرى وجود مرشح كبير للقب، ربما فرنسا لديهم أفضلية طفيفة بسبب خبرتهم الطويلة ونجاحهم السابق في البطولات الكبرى."

جدير بالذكر أنّ مدرب ألمانيا الأسبق، يواكيم لوف، اعتاد الظهور في مواقف مماثلة بالبطولات الكبرى.