فيديو | عن طريق أليكس تيليس .. كريستيانو رونالدو يُساعد ضحايا فيضانات البرازيل

شاهد كيف ساعد رونالدو ضحايا كارثة الفيضانات

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لم يقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر متفرجًا على ضحايا فيضانات البرازيل، حيث حاول المساعدة على طريقته الخاصة، وبمساعدة زميله بالفريق أليكس تيليس.

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ووقعت فيضانات في ولاية "ريو جراندي دو سول" بالبرازيل خلال الأيام الماضية، تسببت في تضرر أكثر من مليون و 900 ألف شخص من الشعب البرازيلي.

وحرص تيليس على توجيه الشكر إلى رونالدو عبر فيديو يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مساهمته في مساعدة الشعب البرازيلي المتضرر من كارثة الفيضانات.

وقال أليكس خلال الفيديو المنتشر: "هذا القميص موقع من قبل كريستيانو، إنه رجل رائع وأعجب بالقضية منذ البداية، وقد أعلن عن قميصه الموقّع ليجلب لنا أكبر قدر من التبرعات".

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وأضاف ظهير النصر: "أرسل لكم قميصي أيضًا بحب كبير، رسالتي الموقع من قبلي لكم، ويمكننا جمع أكبر قدر ممكن من المال أيضًا، حتى نتمكن من مساعدة هؤلاء".

واختتم تيليس تصريحاته قائلًا: "الناس الذين فقدوا كل شيء في الفيضانات، دعونا نتحد".

يُذكر أن النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال، كان قد أرسل الطائرة المروحية الخاصة به من أجل المساعدة في إنقاذ الضحايا، بالإضافة إلى إرساله العديد من المساعدات للمتضررين.

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