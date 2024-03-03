فيديو | احتفل على طريقة بيلينجهام .. سجل من أول لمسة وأنقذ فريقه!

مسيرة ليستر سيتي نحو العودة للدوري الإنجليزي تتعطل!

شهدت مباراة الجولة الـ 35 من التشامبيونشيب بين ليستر سيتي وكوينز بارك رينجرز أحداثًا مثيرة للغاية مع حلول الشوط الثاني منها.

المواجهة دخلها كوينز بارك على ملعب ليستر سيتي وهو في المركز الـ 22 في جدول ترتيب البطولة، وفي رصيده 35 نقطة فقط.

تقدم الضيوف بعد حوالي 38 دقيقة عن طريق المغربي إلياس الشاعر، لكن الإثارة جاءت بسبب الهدف الثاني، حيث سجله البديل سنكلير أرمسترونج بحلول الدقيقة الـ 57 وكانت تلك هي اللمسة الأولى له في المباراة.

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سنكلير يبدو وأنه قد اختار قدوة له بالفعل من خارج البطولات الإنجليزية، حيث احتفل على طريقة نجم ريال مدريد جود بيلينجهام.

جدير بالذكر أن ليستر سيتي يتصدر جدول ترتيب البطولة في الوقت الحالي برصيد 75 نقطة، وقد خسر المباراة الثالثة على التوالي له.