فيديو | ضمك "بريء" من أزمة الاتحاد المونديالية .. وتصرف جماهيري صادم ضد عبد الرزاق حمد الله

كواليس جديدة من مباراة الاتحاد وضمك

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أكد خالد بن مشعط، رئيس مجلس إدارة ضمك السعودي، على أن ناديه "بريء" من أزمة عملاق جدة الاتحاد، قبل كأس العالم للأندية 2023.

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الاتحاد اشتكى من ضغط المباريات، قبل مشاركته في كأس العالم للأندية؛ خاصة بعد رفض تأجيل مواجهته أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي انتهت بخسارة العميد (1-3).

ووفقًا لما نقله الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أعلن ابن مشعط، موافقة ضمك، على تأجيل المباراة؛ بعد اتصال من أحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية".

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رئيس ضمك شدد على أن قرار رفض تأجيل المباراة، لم يكن بسبب ناديه؛ قائلًا: "بل بالعكس.. نحن ندعم الاتحاد، في مشاركته العالمية".

وعلى جانب آخر.. انتشر مقطع فيديو صادم، يظهر انقلاب قطاع من الجماهير الاتحادية، ضد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

هذا القطاع الجماهيري، ردد "يا بكاية يا بكاية" ضد حمد الله؛ بسبب مستواه السيئ أمام ضمك، رغم تسجيله هدفًا من ركلة جزائية؛ حيث طلبوا منه "الرحيل" عن صفوف العميد، فورًا.

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