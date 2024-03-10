بسبب فيديو ضحيته .. والدة داني ألفيش تحت مقصلة العدالة!

قضية داني ألفيش قد تسبب في عقاب والدته!

أصبحت لوسيا ألفيش والدة البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، مهددة بالسجن بسبب قضية نجلها!

وكانت محكمة برشلونة قد أصدرت قرارها بسجن ألفيش لمدة 4 سنوات ونصف، بتهمة اعتصاب فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة خلل شهر ديسمبر 2022.

وأشارت صحيفة "AS" إلى أن مكتب المدعي العام الإسباني، ركز اهتمامه على لوسيا ألفيش بعد أن نشرت يوم 30 ديسمبر 2023 صورًا لضحية نجلها داني، تزامنًا على ذكرى الأحداث التي تسببت في سجن اللاعب البرازيلي.

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وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من قيام والدة داني بحذف المنشورات قبل بدء محاكمة لاعب برشلونة السابق، إلا أنها تواجه الآن إجراءات جنائية، بتهمة إفشاء الأسرار ضد الأمانة الأخلاقية وعرقلة سير العدالة.

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الفيديو الذي نشرته والدة داني ألفيش تم تحريره بالموسيقى والتعليقات، حيث كانت تُريد أن تثبت من خلاله أن الضحية لم تتضرر نفسيًا كما ادعت، حيث تعود الصور المنشورة إلى الوقت الذي كانت فيه قاصرًا.