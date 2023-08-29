فيديو | "صلعة" نجم الأرجنتين تضعه أمام قفص الاتهام بفضيحة روبياليس!

خطأ فادح من بي بي سي

التشابه في الشكل أمر طبيعي وعادي ووارد الحدوث، ولكن عندما تظهر كشبيه لشخص ارتكب كارثة وفضيحة فهذا يعني أنك من الأقل حظًا في عالمنا.

الأمر وقع فيه بابلو زاباليتا أسطورة مانشستر سيتي السابق، عندما دفع ثمن الشبه بينه ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

روبياليس يقضي الفترة الحالية على صفيح ساخن، بعد قيامه بتقبيل جينيفر هيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا على الشفاه أثناء تواجدها على منصة التتويج الخاصة بفوز بلادها بكأس العالم للسيدات 2023.

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هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وقعت في خطأ محرج، بعد استخدام لقطات لبابلو زاباليتا نجم الأرجنتين السابق في مقطع فيديو عن رئيس الاتحاد الإسباني الذي تعرض لهجوم عنيف من شخصيات ومنظمات عديدة.

مراسل بي بي سي لويس فوجان جونز قام بتقديم نشرة إخبارية لإعلان أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد دعا إلى اجتماع عاجل لمناقشة الفضيحة التي طالت رئيسه يوم الإثنين.

GFX

المقطع الذي عرضته القناة احتوى على لقطات ظهر فيها روبياليس وهو يقبل هيرموسو أثناء تسليم ميداليات الفائزين بمونديال السيدات، وسرعان ما عرض المقطع لقطات أخرى لزاباليتا وهو يسير بجوار زميل له، ليختلط الأمر على القناة بسبب الشبه الكبير بين روبياليس ولاعب مانشستر سيتي السابق المعروف بأنه حليق الرأس مثل روبياليس.

وجاءت هذه اللقطات عن طريق الخطأ لزاباليتا خلال تواجده في قرعة كأس العالم 2022، وتمت الإشارة إلى هذه الواقعة من خلال هيئة الإذاعة البريطانية التي اعتذرت على الفور.

يذكر أن اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن يوم السبت الماضي، عن إيقاف روبياليس عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 90 يومًا.