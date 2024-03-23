فيديو | صاروخ سنغالي يبشر برشلونة بـ"سرقة عالمية" في الطريق!

لقطة أدهشت الجميع

في ظل الفترة المبهرة التي يعيشها باو كوبارسي مدافع برشلونة، يخرج لاعب آخر ليمنح جماهير النادي الكثير من الأمل حول مستقبل الفريق.

الحديث هنا عن ميكاييل فاي، المدافع السنغالي الشاب البالغ من العمر 19 سنة، والذي انضم للفريق في صيف 2023 قادمًا من نادي كوستوسيا الكرواتي مقابل 2.2 مليون يورو فقط، وسط توقعات ضخمة بأن يكون لاعبًا من الطراز العالمي.

مدافع فريق الشباب في برشلونة أطلق صاروخًا في شباك الجابون، ليساهم في فوز السنغال بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس، الجمعة، لتصل تبعات هذا الصاروخ إلى كتالونيا سريعًا.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" سلطت الضوء على هذا الحدث، بتسجيل فاي هدفًا من تسديدة رائعة بقدمة اليسرى، في لقطة أدهشت كل من في الملعب، ومنحت برشلونة لمحة عن ما يستطيع تقديمه.

وأوضحت أن المؤشرات الحالية حول السنغالي الشاب تؤكد أنه سيكون بمثابة الاستثمار الناجح، بسبب تطوره السريع بمختلف النواحي بأدواره الدفاعية تحت قيادة المدرب رافا ماركيز بفريق الشباب.

وأشارت إلى أن سرعة اللاعب وقوته وحتى تسجيله للأهداف بإحراز 3 أهداف في 24 مباراة بدوري الرديف، كلها أسباب تجعله من المرشحين لدخول الفريق الأول في المستقبل القريب، ليسير على خطى جافي وكوبارسي وغيرهما.

ويثبت بذلك فاي صحة وجهة نظر برشلونة الذي وقع معه عقدًا حتى 2027 بقيمة مالية منخفضة للغاية أشبه بـ"السرقة المشروعة" بشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو، حيث رفض النادي عدة محاولات من أندية أخرى للحصول على خدماته في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يحاول المدافع المميز فرض نفسه استعدادًا لدخول الفريق الأول للموسم القادم، ولكن المهمة لن تكون سهلة بسبب تواجد جول كوندي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز والثنائي المُعار كليمون لونجليه وإريك جارسيا.