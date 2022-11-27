فيديو | صابيري صاحب القدم الفولاذية التي لا تُخطئ
عبد الحميد صابيري، كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة المغربية، بعدما سجل هدفًا في مرمى بلجيكا، ليقود أسود الأطلس نحو الانتصار والاقتراب من التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، ولكن الحقيقة لم تكن هي المرة الأولى التي يسجل صابيري بتسديدة قوية.
صابيري سجل هدفًا من خارج منطقة الجزاء، عن طريق ركلة حرة مباشرة، سددها بكل قوة تجاه المرمى، لم ينجح العملاق تيبو كورتوا في التصدي لها، لتسكن الشباك.
هدف صابيري كان بمثابة شرارة انتصار المغرب على بلجيكا بهدفين دون رد، ليقترب أسود الأطلس من التأهل إلى دور الـ16 في المونديال.
الحقيقة أن للاعب الوسط المغربي أكثر من هدف عن طريق تسديدات بعيدة المدى، نستعرضها خلال الأسطر التالية..
خلال مباراة سبيزا بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي الموسم الحالي، أطلق صابيري تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم ينجح حارس المرمى في التصدي لها.
Abdelhamid Sabiri with the 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐨𝐟 𝐚𝐫𝐭 🎨 🖼️ @sampdoria_en #SpeziaSamp pic.twitter.com/v5JoaZ6fqo— Lega Serie A (@SerieA_EN) September 18, 2022
خلال مباراة بشكتاش التركي الودية، أطلق صابيري تسديدة قوية جدًا من منتصف الملعب، أسكنت شباك حارس الفريق التركي بشكل رائع.
Sampdoria, Sabiri'nin attığı golle öne geçti... pic.twitter.com/Ox637TNvxx— TRT Spor (@trtspor) July 30, 2022
حتى في التدريبات، دائمًا ما يقوم صابيري بالتدرب على التسديد من مسافات بعيدة.
STAYING ALIVE.#AS11 pic.twitter.com/zbIXCTs7mU— Abdelhamid Sabiri (@As10Sabiri) August 8, 2022
بعض الأهداف الأخرى من تسديدات قوية من جانب لاعب الوسط المغربي المميز.
Looking forward to seeing Sabiri in a #Samp shirt— Calcio England (@CalcioEngland) January 29, 2022
The ex-Huddersfield man scored some rockets for Ascoli 🚀 #sampdoria #htafc #serieapic.twitter.com/lAJBSIBJfI