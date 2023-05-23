فيديو| شغف بوفون بكرة القدم لا ينتهي.. ترقب لحلم جديد مع بارما

بوفون يواصل حبه لكرة القدم وشغفه بنادي بارما

لا يتوقف شغف الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس نادي بارما، بكرة القدم رغم تتويجه بالعديد من الألقاب وتخطيه الخامسة والأربعين من عمره.

الحارس الإيطالي على مدار أيام كان محور حديث الجمهور بعد تداول فيديو له وهو يحاول تجنب رؤية زميله فرانكو فاسكيز وهو يسدد ركلة جزاء في شباك فينيسيا ليفوز بارما 2-1 ويقترب من العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسيلعب بارما مباراتين من ذهاب وإياب يومي 30 مايو و3 يونيو ضد فريق لم يحدد بعد.

وفي حالة تخطي بارما للفريق المجهول حتى الآن سيتعين عليه تخطي فريق آخر في ذهاب وإياب النهائي المؤهل إلى دوري الدرجة الأولى الذي توج بلقبه بوفون عدد من المرات مع يوفنتوس الذي رحل عنه قبل عامين وانتقل إلى بارما فريقه القديم الذي كان يلعب في الدرجة الثانية وقتها كالآن.