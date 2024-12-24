فيديو| "شد سروال المدافع".. هدف كوميدي في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي!

هدف طريف للغاية في إنجلترا

هدف كوميدي للغاية تم تسجيله في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، أثار عاصفة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي!.

الخدف سجل بواسطة لاعب فريق دونكاستر، باتريك كيلي، ولكن ما قبل الهدف هو ما تسبب فيه، وتسبب أيضًا في عاصفة من ردود الأفعال.

أثتاء محاولة جوردان تورنبول مدافع الفريق المنافس ترانميري الحفاظ على كرته، قام لوك مولينوكس لاعب دونكاتسر بسحب سرواله للأسفل، لينشغل المدافع بالسروال ويترك الكرة لكيلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم يفوت المهاجم الفرصة، انقض على الكرة مستعيدًا إياها وانفرد بحارس المرمى ونجح في تسجيل هدف، وذهب للاحتفال مع الجماهير دون اكتراث لسؤوال "تورنبول!".

وفاز دونكاستر روفرز بالمباراة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، وهو يحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي أو "Football league two".