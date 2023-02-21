فيديو | شجاعة نجم واتفورد .. أجرى مقابلة مذهلة رغم معاناته من التأتأة

تلقى نجم واتفورد إشادة واسعة بسبب إجراء مقابلة صحفية رغم معاناته من التأتأة.

نال السويدي كينيث سيما لاعب خط وسط نادي واتفورد الإنجليزي الكثير من الثناء بسبب المقابلة الرائعة التي أجراها بعد فوز فريقه الصعب على وست بروميتش ألبيون بنتيجة 3-2 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ساعد فريقه على الفوز بتسجيل هدفين، لينهي واتفورد سلسلة من خمس مباريات دون فوز، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب "تشامبيونشيب".

وبعد صافرة النهاية، أجرى السويدي الدولي، الذي يعاني من التأتأة، مقابلة ملهمة بعد المباراة انتشرت بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سيما، الذي عاد مؤخرًا إلى تشكيلة واتفورد بعد فترة غياب بسبب الإصابة كان سعيدًا بإحداث الفارق، ومساعدة فريقه على الفوز.

المقابلة تسببت في أصداء واسعة، حيث تلقى السويدي الدولي الكثير من الإشادة على جرأته وشجاعته رغم معاناته أثناء الحديث.

قال أحد المشجعين تعليقًا على فيديو سيما الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يا له من رجل، أحترمه بشدة، كان لدي تأتأة سيئة أيضًا، إنها تقلل من ثقتك بنفسك كثيرًا".

وعلق آخر بقوله: "لا يدرك الناس مدى المعاناة مع التلعثم، يجب أن يعمل عقلك بسرعة لا تصدق لاختيار الكلمات التي لن تتعثر فيها، القيام بذلك بلغة ثانية أو ثالثة أمر مذهل".

فيما قال ثالث: "لقد عانيت من مشاكل الكلام عندما كنت أصغر سنًا، وكنت أختبئ بعيدًا عن التحدث في المدرسة وبعد ذلك بقليل إلى مرحلة البلوغ، والآن أدين بالكثير إلى كين سيما لإجراء هذه المقابلة العامة".

وكتب شخص آخر: "أنا أحب هذا، يا له من إلهام، لدي أيضًا تلعثم والذي غالبًا ما يزعجني أثناء التدريب ولكني وجدت طرقًا لتوضيح نقاطي ومحاولة عدم ترك الأمر يؤثر علي، حسنًا، أحسنت كين سيما وتهانينا على الأهداف".